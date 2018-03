Jugadores del Sport Boys de Perú humillaron a un empleado de 82 años

El utilero del equipo peruano Sport Boys, Ricardo Luna, de 82 años, fue víctima de un humillante episodio cuando tres jugadores de ese combinado lo desnudaron y grabaron un video.

La grabación, que ya ha sido eliminada, fue subida a las redes sociales por Joazhiño Arroe, uno de los implicados, y muestra al utilero en el piso llorando y pidiendo a los jugadores que se detengan.

Pero lejos de verlo como una “broma”, como pensaron los jugadores, la fanaticada repudió el acto contra el octogenario, conocido por muchos como ‘el tío Agüita’.

Me entero lo que le hicieron al tío Ricardo “Aguita” Luna del Boys y me da rabia. Le bajaron el pantalón, se burlaron de él… Todo esto pasa, porque los dirigentes, comando técnico y algunos jugadores no están identificados con el cuadro porteño… Abusivos pic.twitter.com/K798QL48nk

— JUAN CARLOS ESTEVES (@jcesteves7) 13 de marzo de 2018