Jugadores del Manchester United piden el cese de Mourinho

Las cosas en el Manchester United están que arden luego de que cayeran ante el Derby Country en la Copa. De acuerdo con fuentes cercanas al plantel de los Diablos Rojos, los futbolistas habrían dado un ultimátum a la directiva: o se va José Mourinho o ellos saldrán en el próximo mercado de pases.

“Estamos enfadados y frustrados con la gestión que está haciendo”, dijo una persona ligada a la nómina del United a los micrófonos de ESPN.

De acuerdo con Besoccer, los peces gordos del elenco se reunieron con Ed Woodward, mánager general de la institución, para comunicarle su enfado con el timonel, sobre todo luego de las represalias que tomó con Paul Pogba al quitarle la segunda capitanía.

Incluso en el entrenamiento de este miércoles, Mourinho y Pogba protagonizaron una discusión, misma que quedó registrada en un video que difundió Sky Sports.

“La única verdad es que he decidido que Paul ya no sea más el segundo capitán. No hay más consecuencias, sólo una decisión que puedo tomar como entrenador. He tomado una decisión como entrenador que no tengo que explicar a nadie”, afirmó ‘Mou’ luego del inesperado tropiezo.