Jugador del Olympique de Marsella patea a aficionado su propio equipo

El jugador del Olympique de Marsella Patrice Evra fue expulsado este jueves antes del partido de la cuarta jornada de la Liga Europa contra el Vitoria de Guimaraes portugués por agredir a un aficionado de su equipo durante el calentamiento. Lo anterior lo publicó la agencia EFE.

"Remember that time Eric Cantona kicked a fan? We'll never see something that crazy ever again."

Patrice Evra: "Hold my beer fam."

pic.twitter.com/MZzwL46waX

— Cautionable Offense (@CautionOffense) November 2, 2017