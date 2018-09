Jonathan Cristaldo, ex de Cruz Azul, revela que pensó en suicidarse

Jonathan Cristaldo pasó de noche en el futbol mexicano tanto con La Máquina de Cruz Azul como con Rayados de Monterrey, una de las razones, probablemente, por las que vivió una fuerte depresión, misma por la que en algún momento pensó en quitarse la vida.

Así lo reveló el propio jugador argentino que ahora juega para el Racing de Avellaneda, pues señaló que vivió una fuerte depresión que le ocasionó ver todo lo malo de la vida, la cual pensó en quitarse.

“Tuve pensamientos oscuros. Muchos. Me acuerdo que una vez, cuando iba manejando, me agarró como un ataque de pánico, de depresión. Pensé en darme un palo con el auto. Fue muy feo. Pensé en matarme”, explicó para el diario Olé.

Cristaldo comentó que no supo lidiar por el mal momento personal por el que pasaba, por los que la mala alimentación y el exceso de bebidas alcohólicas se convirtieron en sus escapes, los cuales también mermaron en su rendimiento.

“Por ejemplo, con la alimentación. Mi escape era comer y a veces hasta tomar un poco de más. No estaba bien psicológicamente, me sentía deprimido. Nunca en mi vida pensé que pasaría eso… No se lo deseo a nadie. Yo soy un chico muy alegre, pero en ese momento veía todas cosas malas. Todo lo malo de mí y en los demás. En todos”, finalizó.

Cristaldo llegó a la Liga MX para el Clausura 2016 de la mano de Cruz Azul, equipo en donde no logró demostrar su mejor futbol y que lo terminó prestando a Rayados de Monterrey, donde tampoco se consolidó.

Al culminar su contrato con La Máquina, el argentino regresó al futbol de su país con Vélez Sarsfield; sin embargo, con la asunción de Gabriel Heinze como entrenador, se le comunicó que no sería tomado en cuenta por su mal estado físico.

Este 2018 llegó, también como jugador libre, a Racing de Avellaneda donde firmó un contrato por un año.

