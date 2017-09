Jerry Jones y el resto de los Vaqueros de Dallas protestan contra Donald Trump

El dueño de los Vaqueros de Dallas, Jerry Jones, saltó a la cancha con sus jugadores y se hincó previo a la entonación del himno nacional de Estados Unidos (EU), en una protesta más en contra del presidente Donald Trump por sus comentarios hacia jugadores de la NFL.

En el Lunes por la Noche de la Semana 3, jugadores, staff y directivos del equipo de la “Estrella Solitaria” se entrelazaron en el césped del Estadio de la Universidad de Phoenix para mostrar unidad ante las ofensas de Trump y se hincaron por un par de segundos previo al despliegue de una bandera gigante. El equipo local, los Cardenales de Arizona, también se unió de brazos pero no se hincó.

El viernes, en un rally en la ciudad de Alabama, Trump arremetió contra jugadores de futbol americano y basquetbol que han criticado la violencia policial contra miembros de la comunidad afroamericana y sugirió que los dueños de los equipos deberían despedir a esos “hijos de…”. Sus polémicas declaraciones provocaron que prácticamente todos los equipos de la NFL protestaran de manera simbólica durante el inicio de la Semana 3 este domingo.

Las demostraciones contra Trump este año han sumado, por primera vez, a jugadores blancos que han decidido unirse a sus compañeros afroamericanos en demanda de un cese a la discriminación y la violencia excesiva de cuerpos policiacos contra su comunidad. En lo deportivo, tanto Cardenales como Vaqueros llegan con marca de 1-1 y al final de la primera mitad el encuentro está empatado a 7 puntos.

