Jerry Jones: Cowboys “no jugarán” si faltan al respeto a la bandera

El dueño de Dallas, Jerry Jones, dijo que la NFL no puede dejar la impresión de que tolera que los jugadores no respetan la bandera y que cualquiera de sus Cowboys que haga tales exhibiciones no jugará. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

Jones tuvo sus comentarios más fuertes hasta el momento en la controversia sobre el himno la noche del domingo. Comenzaron con su respuesta a una pregunta sobre el vicepresidente Mike Pence dejando el juego en Indianápolis después de que una docena de jugadores de San Francisco 49ers se arrodillaron durante el himno.

“Lo sé, no podemos… en la NFL de ninguna manera dar la implicación de que toleramos la falta de respeto a la bandera”, dijo Jones, también director general del equipo, tras la derrota de 35-31 ante Green Bay Packers.

“Sabemos que hay un debate serio en este país sobre esos temas, pero no hay duda de que la NFL y los Dallas Cowboys van a defender la bandera. Así que estamos claros”.

Los Cowboys se arrodillaron y estuvieron unidos brazo con brazo antes del himno nacional cuando jugaron en Arizona hace dos semanas, días después de que el presidente Donald Trump criticó a los jugadores de la NFL por protestas durante el himno.