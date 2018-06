Jamás hubo escorts; la fiesta fue por mi cumpleaños: “Chicharito”

El delantero de la Selección Nacional, Javier ‘Chicharito’ Hernández, publicó un video en su cuenta de Twitter para aclarar que en la “fiesta de despedida” que realizaron los futbolistas en la Ciudad de México se organizó para celebrar su cumpleaños y jamás hubo escorts.

“Se hizo para celebrar mi cumpleaños (…), me la organizaron, yo invité a todos los jugadores para que pudieran asistir; todos asistieron, solamente el que no fue, fue Jesús Corona, el portero, porque tuvo un compromiso personal, en el cual también se disculpó conmigo y con todo el plantel que no pudo asistir”, comentó.

“Estuvimos ahí, cenamos, después llegaron muchos invitados y cada quien, y cada jugador se fue yendo a la hora que quiso irse, como cada quien hace sus reuniones, o cada uno que si se quiere ir a un antro, que si se quiere ir a una fiesta, que si se quiere ir a un lugar, que si no”, agregó.

Resaltó que como futbolistas no tiene la oportunidad de estar juntos todos los seleccionados y poderse reunir para poder pasar “un muy buen rato”.

Explicó que “le da risa tener” que explicar el tema de la presencia de presuntas escorts en la reunión.

“Jamás hubo escorts, jamás se pagó para ningún tema similar a eso que se sacó, jamás, no; es hasta falta de respeto para todos los invitados que estuvieron ahí, ¿sabes?, para invitados y para familiares. La verdad que sí, sí se me hace un poco injusto, pero bueno, sabemos que hay muchísimas cosas en nuestro país que no podemos cambiar, y que así son, y que bueno, que la verdad es que duele, duele porque lamentablemente se dice por todo el país; no es necesariamente la reunión, sino lo que a veces pueden llegar a inventar”, detalló.

El delantero dejó claro que no volverá a hablar del tema porque tienen que enfocarse en Rusia, pero viendo cómo se ha dado todo si tienen la oportunidad de volverlo a hacer, “creo que no lo volveríamos a hacer”.