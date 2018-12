Inter suspende a Nainggolan por indisciplina

Inter de Milán no está pasando un buen momento deportivo. En la Serie A se encuentra en el tercer lugar de la clasificación, pero aun así está muy lejos del líder Juventus, que en las primeras diecisiete fechas de la liga ha ganado dieciséis y empató una. En la Champions League, quedó eliminado en fase de grupos. En conjunto que es dirigido por Luciano Spalletti sufrirá una sensible baja para las siguientes fechas del campeonato italiano ya que han separado de manera momentánea a Radja Nainggolan por indisciplina.

Esta mañana, a través de un comunicado oficial, el Inter de Milán dio a conocer en sus redes sociales que el futbolista belga Radja Nainggolan no seguirá en el equipo de manera momentánea. Ha sido suspendido de toda actividad deportiva por su mal comportamiento que muestra tanto dentro como fuera de las canchas. Él mismo dijo hace una semana que no puede volver a su casa luego de un partido que ha jugado, que prefiere irse a divertirse a discotecas o apostar en los casinos.

No caben dudas de que ha sido un pésimo año para el mediocampista. A pesar de su gran talento, no fue convocado a su selección para el Mundial Rusia 2018, ya que Roberto Martínez decidió llevar a otros futbolistas. Muchos aficionados criticaron esa decisión, pero finalmente los ‘Diablos Rojos’ se quedaron con el tercer lugar de la cita mundialista. Se lesionó gran parte del inicio de esta temporada y en el Inter no ha terminado de adaptarse.

Esta decisión que ha tomado el conjunto de la ciudad de Milán es muy dura para el futbolista. Recordemos que el belga tiene 30 años y está próximo al retiro. Debutó en el fútbol italiano y nunca se movió de ese país. Ahora podría buscar nuevos aires en el mercado de fichajes que se abre el 1 de enero del siguiente año. Jugó en el Piacenza Calcio de la Serie B antes de pasar al Cagliari, AS Roma y, finalmente, Inter.