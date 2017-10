Iniesta renueva “de por vida” con el Barcelona

Andrés Iniesta y el Barcelona anunciaron la renovación “de por vida” de la vinculación contractual entre ambas partes, informó la Agencia EFE.

El capitán azulgrana aseguró que seguirá en activo mientras su cuerpo y su mente aguanten.

“Estaré aquí hasta que todo lo que pueda dar sea suficiente”, aseguró durante la renovación, donde agradeció al club “la oportunidad y la confianza” de firmar un contrato de por vida con el Barça.

Junto a Iniesta, compareció el presidente del club catalán, Josep María Bartomeu, que recordó que “en 118 años de historia, esta es la primera vez que un jugador del primer equipo de futbol firma un contrato vitalicio”.

“Es un acuerdo excepcional, que Andrés se ganó y que llenará a los culés de gran satisfacción”, destacó Bartomeu, quien apuntó que el centrocampista es “un referente para las futuras generaciones” de futbolistas del club.

Las dudas sobre su continuidad que Iniesta tuvo con Luis Enrique en el banquillo se disiparon desde la llegada de Ernesto Valverde, pero el jugador aseguró no haber tratado, de forma explícita, su futuro con el nuevo técnico.

“Sabía que Valverde no me diría que no contaría conmigo. Sé hasta dónde puedo llegar. No hubo nunca una charla con él al respecto”, comentó el español.

A partir de ahora, Iniesta valorará juntamente con el club su continuidad a finales de cada temporada, pero por ahora sólo quiere pensar a corto plazo.

“El año pasado solo tenía unos meses menos de edad y parecía que estaba acabado. Este año tengo un año más e Iniesta está en la segunda juventud. El que mejor sabe cómo tiene el cuerpo o la cabeza soy yo y soy consciente de mis posibilidades”, insistió.

Cuando se retire no sabe qué papel desempeñará en el Barça, aunque tiene claro que su función no estará alejada de los terrenos de juego: “Si te soy sincero, no me lo he planteado. Mi presente es ser futbolista, disfrutar al máximo y cuidarme al máximo para alargar mi carrera. No sé exactamente lo que seré, pero estaré vinculado al futbol seguro, porque al final el futbol es mi vida”.