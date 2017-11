Inicia el Mundial de Pesas; participan 12 mexicanos

Lino Montes, Antonio Vázquez y Carolina Valencia encabezan el equipo mexicano de levantamiento de pesas que, a partir de hoy, participa en el Campeonato Mundial de la especialidad que se realiza en Anaheim, California, donde el país manda una representación de 12 deportistas, ocho mujeres y cuatro varones, informó la Agencia Notimex.

México no lleva equipo completo debido a factores económicos, pues la Conade otorgó apoyo para dos varones y seis mujeres, mientras que los institutos estatales apoyaron al resto de los participantes; pero hubo casos, como el de Jonathan Muñoz, quien no encontró el respaldo de su entidad (Aguascalientes) y no competirá.

Las cartas fuertes de México son Lino Montes, seleccionado olímpico en Londres 2012, y el medallista mundial universitario de este año Antonio Vázquez. Ambos estarán participando en la categoría de -62kg, la que promete el peso fuerte de México para el ciclo rumbo a Tokio 2020.

En mujeres estará Carolina Valencia (-48kg), quien regresa tras el dopaje que la mantuvo fuera de actividad durante dos años y por el que perdió sus preseas mundiales de 2013.