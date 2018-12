Hermosillo tunde al Cruz Azul y asegura que “les faltó sangre”

En su papel de símbolo del Cruz Azul, Carlos Hermosillo cuestionó de manera severa la forma en que La Máquina perdió otra final del balompié azteca ante América, su principal rival deportivo.

“Las finales, sin meter las manos, son muy tristes. El que mayor actitud tuvo fue Gerardo Flores, que entró desde la banca para recoger el balón como diciéndoles: ¡muévanse!. Es increíble que en 180 minutos Cruz Azul haya tenido cuatro o cinco llegadas solamente”, comentó para Fox Sports.

Aunque tundió a ciertos futbolistas por las palabras que emitieron tras la derrota, Hermosillo reconoció que el plantel cementero tiene el nivel suficiente para buscar un título en el el futuro próximo.

“Te puede ganar un equipo. Pero que me gane metiendo, corriendo, intentando. Y lo que más me molesta son las declaraciones de los jugadores. No tienen sentimiento, no tienen responsabilidad de haber perdido una final.

“Les faltó sangre anoche. El equipo está lleno de buenos jugadores, no espero que se hagan tantos cambios. El camino es el correcto, pero hay que ganar en los juegos importantes y otra vez se quedó corto”, añadió.

Sin embargo, el exfutbolista exhortó a la hinchada para que sigan apoyando al equipo que dirige Pedro Caixinha.

“Hay que estar en las buenas, en las malas y en las peores. Hay que aguantar este momento duro y seguir apoyando, que pronto nos tocará festejar a nosotros”, concluyó.