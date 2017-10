Habilitan a Elliott para jugar otra semana

Ezekiel Elliott podrá jugar en la semana ocho cuando los Vaqueros de Dallas enfrenten a los Pieles Rojas de Washington el domingo, informó la Agencia AP.

Esto después de que un juez rechazó la solicitud de la NFL de adelantar una audiencia en torno a la suspensión temporal contra la sanción del corredor.

La juez Katherine Polk Failla del Distrito de Nueva York deterinó que la audiencia se mantendrá en su fecha original del 30 de octubre, un día después de la visita a Washington.

La liga argumentó que la Asociación de Jugadores de la NFL no cumplía con los requerimientos para proceder, tampoco podía demostrar una probabilidad de éxito en el caso y que no habían comprobado que Ezekiel Elliott sufrió de daño irreparable por el tiempo que no pudo jugar.

En agosto pasado el comisionado de la NFL Roger Goodell determinó suspender a Elliott tras una investigación de un altercado con su pareja que ocurrió en el verano de 2016. Esto a pesar de que la policía de Ohio decidió no presentar cargos debido a inconsistencias en el caso y evidencia contradictoria.

La semana pasada Elliott aseguró que seguiría peleando para que anulen la suspensión, pues no sólo se trata de jugar si no de limpiar su nombre pues el caso dijo, ya rebasó lo que sucedió hace un año.

Aún así, el egresado de Ohio State no ha cumplido la suspensión de seis encuentros, debido a que el caso fue llevado a las instancias legales por al NFLPA.

El domingo en el triunfo 40-10 ante los 49s de San Francisco el corredor de Dallas tuvo la mejor actuación de su carrera con 219 yardas totales, con tres anotaciones. Elliott pudo jugar ante San Francisco después de otro juez le otorgó una orden de restricción.