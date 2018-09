Griezmann afirma que ya “come en la misma mesa” que Messi y Cristiano

Tener por credencial ser Campeón del Mundial 2018 es como Antoine Griezmann se presenta en la controversia sobre si está al nivel de los dos máximos exponentes del futbol, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El Principito cree que actualmente está a la altura de esos dos monstruos del balompié y aunque sabe que tal vez él no anote medio centenar de goles en una temporada, tiene muchas otras virtudes que hablan por él.

“Sí, creo que sí (está al nivel de Messi y Cristiano) y sé que otros jugadores van a venir. Lo de la mesa son imágenes que tengo y disfruto en esa mesa, pero también sé que puedo hacerlo mejor. Quiero mejorar, quiero ganar y quiero seguir así, jugando de esta manera”, expuso en charla con Diario AS.

“Hay diferentes maneras de ver el futbol, está claro que soy un jugador diferente a Cristiano, Messi, Neymar o Mbappé. Estoy en lo más alto, pero puedo mejorar, busco ser lo más completo posible. No voy a meter cincuenta goles, pero sí busco ayudar ofensivamente y trabajar para el equipo”, agregó.

Griezmann pudo ser compañero de Messi en el Barcelona, club que estuvo cerca de ficharlo para la presente temporada, aunque el francés optó por quedarse en el Atlético de Madrid.

“(Decir que no al Barcelona) da grandeza al Atleti, al Cholo, a mis compañeros… Si son malos, me voy, pero tengo confianza en el Cholo, en el club y en todos mis compañeros. Yo les quiero ayudar para crecer y confío en ellos para que me hagan crecer a mí. Nos dimos mucho mutuamente y todo es muy positivo para que esto vaya más arriba”, dijo.

Sobre su no aparición en la terna para el premio The Best de FIFA, el delantero puso en segundo plano esa condecoración porque él va por el Balón de Oro.

“Creo que el Balón de Oro tiene más prestigio, más historia, lo tengo en mi cabeza y hay tres meses para darlo todo y luego ya veremos lo que sucede”.