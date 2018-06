Grandes Ligas prohíbe compra de jugadores de Liga Mexicana

Las Ligas Mayores prohibió a todos sus agremiados la compra de jugadores provenientes de Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

A través de un memorándum (filtrado a medios de comunicación), la oficina del comisionado informó que se suspenden todas las actividades de transferencias y firmas con el circuito mexicano, que fue hasta hoy, la única organización autorizada por Grandes Ligas para vender a jugadores nacionales.

Ahora, Grandes Ligas sólo podrá firmar a peloteros que no tengan ningún nexo con LMB.

En noviembre del año pasado se desató un escándalo que terminó con la destitución de René Gayo como jefe de buscadores de talento de los Piratas de Pittsburgh en Latinoamérica, por exceder los bonos a peloteros provenientes de LMB de forma intencionada.

Desde principios de este año se prohibió a cualquier trabajador de un club de Grandes Ligas trabaje al mismo tiempo para uno de LMB.

En el memorándum, Grandes Ligas aclara que buscó un acuerdo con LMB para que la venta de peloteros se hiciera de forma transparente, pero la negociación no prosperó. Afirma que esperan que pronto se pueda llegar a un acuerdo y que, de lo contrario, buscará alternativas para desarrollar peloteros en México.

A continuación, la transcripción, en español, de la comunicación proveniente de Grandes Ligas:

Durante el año pasado, la Oficina del Comisionado ha estado tratando de negociar un acuerdo de transferencia de jugadores con la Liga Mexicana de Beisbol (“LMB”) que crearía un sistema justo, organizado y transparente a través del cual los jugadores que están bajo contrato y reserva a un Club LMB (“Jugadores LMB”) se les daría la libertad de firmar con los Clubes MLB. Creemos que la práctica actual de negociaciones directas entre los Clubes LMB y MLB para el lanzamiento de jugadores LMB ha obstaculizado el desarrollo de jugadores de primer nivel de México, y ha resultado en corrupción y elusión de nuestras reglas”.

“En nuestra propuesta a LMB se señalaba que no habría negociaciones directas entre los clubes LMB y los clubes MLB, y que serían los jugadores, que queden libres de contrato con LMB, quienes tendrían la oportunidad de negociar con cualquier club MLB sujeto a nuestras reglas y restricciones de firma. Además, se requeriría que el LMB brinde a todos los jugadores la oportunidad de firmar con un Club de MLB al cumplir los 25 años de edad y obtener seis años de servicio en el LMB. (Actualmente, los jugadores que firman contratos con clubes LMB están ligados de forma permanente.) Finalmente, según nuestra propuesta, las “tarifas de liberación” que los Clubes LMB recibirían de los Clubes MLB que firman sus jugadores serían comparables a las que figuran en nuestro reciente acuerdos de protocolo renegociados con Nippon Professional Baseball (Liga de Japón) y la Korea Baseball Organization (Ligas de Corea del Sur). También acordamos ayudar a LMB con el desarrollo del jugador y discutir iniciativas empresariales conjuntas”.

“Desafortunadamente, hay algunos Clubes LMB que tienen un gran interés en mantener esa forma de trabajo y, como resultado, no hemos podido asegurar un acuerdo con el LMB para reformar el sistema. No estamos dispuestos a continuar el sistema actual a la luz de un fraude reciente que hemos descubierto en el proceso de transferencia de jugadores. Como resultado, la Oficina del Comisionado y la Asociación de Jugadores acordaron que, de forma inmediata, ningún Club MLB podrá celebrar ningún acuerdo, entendimiento o negociación con un Club LMB con respecto al préstamo, transferencia o liberación de un Jugador LMB, o proporcione cualquier consideración, ya sea directa o indirectamente, a un Club LMB a cambio del préstamo, la transferencia o la liberación de un Jugador LMB. Los acuerdos de transferencia pendientes entre los Clubes MLB y los Clubes LMB que se presentaron previamente a la Oficina del Comisionado para su aprobación serán revisados y procesados en el curso normal, siempre que no haya evidencia de elusión real o intento del Sistema Internacional de Talentos Amateurs.

“Los Clubes MLB pueden continuar suscribiendo jugadores mexicanos que no estén contrato con un club LMB (incluidos exjugadores LMB que se conviertan en agentes libres o que sean liberados), siempre que el Club MLB no pague ni otorgue ninguna contraprestación al Club LMB. (ya sea directa o indirectamente). Si no está seguro de si un jugador en particular está bajo contrato o reserva a un LMB Club, consulte a Patrick Nathanson en la Oficina del Comisionado.

Esperamos que la posición de LMB sobre la razonabilidad de nuestra propuesta cambie, pero si no, discutiremos estrategias alternativas para desarrollar jugadores en México”.

Fuente: Excélsior