Gignac seguirá jugando en Tigres: Miguel Garza

Pese a los rumores que aseguran que André-Pierre Gignac saldrá de Tigres, Miguel Ángel Garza, presidente del equipo felino, aseguró que el delantero francés seguirá en el equipo para el Apertura 2018. Lo anterior lo publicó el diario Cadena Noticias.

“Cien por ciento está aquí Gignac, igual que todo el equipo. No hay problema, él va a seguir jugando aquí y si llegara a haber algo, tendría que ser bueno para él y para el equipo, esa es la única cosa que no puedo decir que no va a venir nada, porque no manejo el mercado internacional”, dijo Garza a su salida de las oficinas del club.

En cuanto a la renovación de contrato de Dédé, el cual termina en junio de 2019, el directivo comentó que “todavía queda un año con él y es un periodo que nos toca platicar con él y con los jugadores que lleguen a terminar contrato”.

El directivo mencionó que la intención es mantener a la base del plantel y reforzarlo únicamente con un jugador.

“El 90 por ciento de la base del equipo se queda con nosotros, lo que no podemos es dejar que alguien tenga interés por un jugador de la institución. Estamos expuestos por la calidad del equipo que tenemos, a que vengan y tentar a jugadores de nosotros, pero la intención es mantener al equipo y jugar con el 90 o 95 por ciento de lo que tenemos”, concluyó.