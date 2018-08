Gignac no jugará ante Cruz Azul

André-Pierre Gignac no hizo el viaje a la Ciudad de México para enfrentar a Cruz Azul, debido a un trastorno infeccioso de vías superiores que le provocó temperatura, informó Tigres por medio de sus redes sociales.

“Está descartado para viajar a la CDMX”, indicó.

En días anteriores, Ricardo Ferretti habló de una hipotética salida del delantero a Francia.

“Si (Mónaco) llega aquí y paga su recisión de contrato (25 millones de euros), no tengo ningún problema. Ahorita lo vimos con Ronaldo, llegaron y pagaron, con Neymar, pagaron. Si pagan la de André no tengo problema, somos necesarios, no indispensable, lo que perdura es la institución”, afirmó el “Tuca”.