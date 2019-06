Gerardo Martino da a conocer la lista de convocados para la Copa Oro

Gerardo Martino, director técnico de la Selección Nacional, dio a conocer a los 23 elementos que representarán a México en la Copa Oro.

Después de la victoria ante Venezuela, el “Tata” informó que Raúl Gudiño, Marco Fabián e Iván Rodríguez son las bajas seguras, mientras dejó ver que la continuidad de Edson Álvarez depende de su lesión.

La situación de Edson es que debemos hacerle estudios. Si Edson está, Uriel (Antuna) no está. Si Edson no está, Uriel se suma. Será uno o el otro. Ellos ya lo saben. Lamento profundamente las lesiones de nuestros jugadores, pero eso no nos va a impedir tratar de mostrar la mejor versión de los jugadores que sí tenemos”, dijo el estratega argentino.

Manifestó que tiene dos retos principales con el Tricolor previo al arranque del torneo de la Concacaf. Expuso que lo primero es tener un buen nivel y, en segundo término, llegar lo más lejos posible.

“Creo que el primer desafío es mejorar como equipo y producir buenos partidos. Poner en claro una forma de jugar, que creo que es lo que hemos hecho hasta ahora. Segundo, como esto es de competir y ganar, debemos hacer eso”, aseguró.

Finalmente, Martino dio su análisis del juego. Agregó que le gustó el papel de los elementos con menos experiencia y resaltó las labores de Diego Reyes y Jesús Gallardo.

“Nuestros jugadores jóvenes han jugado bien y el equipo ha ganado, nos viene muy bien lo que ha pasado en los últimos tres partidos de preparación. Hoy puntualmente me pareció que nos faltó intensidad a la hora de ir a buscar el gol. En el segundo gol, Gallardo fue muy profundo y asistió muy bien, me gustó esa intención ofensiva. Creo que Reyes lo hizo muy bien jugando como central y también como contención”.

Fuente: Vanguardia