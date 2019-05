Ganó el Cy Young en el 2015 y se encuentra desempleado porque no le llegan al precio

Dallas Keuchel, ganador del Cy Young en el 2015, nunca imaginó que estaría desempleado comenzando el mes de mayo.

Sin embargo, aún es agente libre y seguirá así hasta que obtenga un contrato justo dentro del mercado.

“Esto no es sólo por mí. Esto es por el bien del beisbol. Esto es por principios”, dijo Keuchel a Yahoo Sports.

Keuchel, el cerrador Craig Kimbrel y el toletero mexicano Adrian González, son solo algunos de los muchos jugadores de renombre que observan la temporada desde las gradas, o por televisión.

“Si me hubieran preguntado en el primer día de la agencia libre, no habría dicho de ninguna manera que estaría aquí en mayo”, dijo Keuchel. “Este no era el plan en absoluto. Me encantaría estar jugando pelota y ayudando a un equipo a ganar. Porque, para mi carrera en este punto, he ganado más que lo que he perdido y en un clip mucho más alto. Entonces, ¿qué equipo no querría que estuviera allí? ¿Soy el mejor en este momento en el tiempo? No. ¿Pero soy mejor que algunas de las ofertas que me han dado? Absolutamente.

“No es que sea codicioso. Solo es mi compensación dentro del mercado por lo que dicen las estadísticas. A mi no se me ocurrió fue a las oficinas centrales. Así que ahora están tratando de decirme que ‘vales menos de lo que dicen las estadísticas’. ¿Cómo es eso posible?”.

Keuchel, de 31 años, se mantiene saludable y no perdió un comienzo para los Astros de Houston en 2018. Tiene un récord de 76-63 con una efectividad de 3.66 en siete temporadas.

Según Keuchel, ha escuchado algunas ofertas, pero ninguna que ha sido una buena opción, a pesar de los consejos de su agente Scott Boras.

En lugar de aceptar un recorte salarial, prefiere permanecer desempleado.

“Dirijo el barco”, dijo. “Scott me dará información en general. Él me da la información necesaria para que yo tome una decisión sobre mi futuro. Y si dependiera de él, probablemente me firmaría en este momento. Él me quiere ahí afuera lanzando, lanzando y poniendo estadísticas, que son estadísticas de calidad en Grandes Ligas. Le dije que no en numerosas ofertas porque se trata de principios. Se trata de un valor justo de mercado. Y no estaba obteniendo eso.

“Cuando las personas me escriben tweets y me dicen: ‘Oye, deja de ser el Le’Veon Bell del beisbol’, es una frase graciosa. Pero él se puso de pie por sí mismo. Se puso de pie por su bienestar. Y también estoy defendiendo mi bienestar. Se trata de principio en ambas situaciones. Ahora, no estoy buscando sentarme todo este año. No estaba buscando sentarme en absoluto. Pero estamos en esta situación ahora mismo.

“Me encantaría firmar mañana. Me encantaría firmarlo ahora mismo. O podría tener que esperar hasta que se me salga esta selección de draft. Pase lo que pase, sucede. No voy a insistir en eso. Yo voy a estar listo. Ese soy yo ahora mismo”.

Fuente: Vanguardia