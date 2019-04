Futbolista del Willem II se disculpa con Hirving Lozano tras lesión

Freek Heerkens, defensa central del Willem II que cometió la falta a Hirving Lozano y que derivó en una lesión de rodilla, ofreció disculpas al centrocampista mexicano dentro de los vestuarios del PSV y apuntó que no se dio cuenta de la magnitud del choque.

“La pelota en realidad vino con muy poca velocidad; intenté barrerme hacia adelante, pero él estaba atrapado en ese momento. Me deslicé con mi pierna izquierda. Aceptó mis disculpas. Creía que no había intención de golpearlo. No se si es una lesión grave”, apuntó para la prensa holandesa.

En palabras de Mark van Bommel, entrenador de los Granjeros, será hasta este viernes cuando se conozca la magnitud del golpe que el internacional mexicano recibió durante el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Eredivisie 2019-20.

Fuente: ESPN Noticias