Floyd Mayweather espera ganar 5 mil 400 mdp de la pelea ante McGregor

A menos de un mes para que se lleve a cabo una de las peleas más esperadas entre Floyd Mayweather y Conor McGregor en Las Vegas, el pugilista estadounidense ha revelado que espera sacar al menos 300 millones de dólares (unos 5 mil 400 millones de pesos) de la pelea ante la estrella de la UFC.

‘Money’ dijo que cree que puede superar el pago gigantesco que ingresó en la súper pelea de mayo del 2015 cuando derrotó a Manny Pacquiao.

“Digo, ¿Soy el atleta mejor pagado allá afuera? ¿Y tan sólo a mi regreso? No estamos hablando de ningún contrato de 4 o 5 años. Yo puedo hacerlo en 36 minutos. 300 millones de dólares o más en 36 minutos”, dijo para el programa Showtime’s All Acces: Maywetaher vs. Mcgregor.

Las condiciones de la bolsa de le pelea del próximo 26 de agosto no se hicieron públicas debido a los términos de confidencialidad que firmaron ambas partes, pero es lógico pensar que Mayweather podría coquetear con dicha cifra si la pelea se vende bien.

Fuente: SDP NOTICIAS