Final de Champions League podría jugarse en Estados Unidos en el futuro

La Final de la Champions League podría jugarse en Norteamérica en los próximo años, teniendo como candidatas la Ciudad de Nueva York, Miami o Doha, capital de Qatar, informó Mediotiempo.

Según el New York Times, la UEFA estaría analizando la posibilidad de que la máxima competencia a nivel de clubes de Europa llegué a Estados Unidos, todo debido a la afición tan grande que existe por el futbol de aquel continente.

El presidente de UEFA aseguró, tras la Final entre Liverpool y Real Madrid, que se hará un mejor análisis sobre el lugar que albergará el último juego de la Champions League en un futuro.

“Antes, simplemente llegaba un ejecutivo y te daba el partido. Ahora se presentan dossieres y la más completa se lo lleva. Sin embargo, no puede ser que no se puedas conseguir una habitación debajo de los 100 euros. A partir de ahora propondré que esto sea un tema decisivo en la elección y los sitios donde los aficionados tengan que dormir en un garaje no serán elegidos”, dijo.

En el 2019 la Final de la Champions League será en el Wanda Metropolitano, en España, y la UEFA espera que los aficionados no tengan problemas con encontrar lugar de hospedaje con buenos precios o facilidad de movilidad.