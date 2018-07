FIFA revela nominados al premio The Best; Neymar no está en la listab

La FIFA dio a conocer la lista de los diez jugadores nominados para ganar el premio The Best, el cual premia al mejor futbolista de la temporada 2018 y la mayor sorpresa es que el brasileño Neymar no apareció entre los candidatos.

Los nominados son Kylian Mbappé (PSG/Francia), Luka Modric (Real Madrid/Croacia), Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal), Eden Hazard (Chelsea/Bélgica), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/Francia), Lionel Messi (Barcelona/Argentina), Kevin de Bruyne (Manchester City/Bélgica), Mohamed Salah (Liverpool/Egipto), Raphael Varane (Real Madrid/Francia) y Harry Kane (Tottenham/Inglaterra).

Los tres candidatos más importantes son Cristiano Ronaldo por lo hecho con el Real Madrid, club con el que levantó la Champions League, la tercera de manera consecutiva; Lionel Messi por el título de Liga y Copa con el Barcelona; así como Luka Modric, por lo que realizó con el Real Madrid y por el papel que tuvo para que Croacia llegara hasta la final del Mundial.

Es de llamar la atención que el delantero brasileño del PSG no aparezca ni en los 10 candidatos finales para ganar el premio, pues fue una pieza clave para que el equipo parisino se levantara con los títulos de Liga y Copa; aunque quedarse en los Octavos de Final de la Champions League y la lesión que lo dejó fuera los dos últimos meses le pudieron haber pasado factura.

Para conformar la tendrá de nominados a ganar el codiciado premio, la FIFA necesitó de un jurado integrado de grandes leyendas del futbol mundial, tales como Ronaldo Nazario, Fabio Capello, Kaká, Drogba, Frank Lampard, entre otros.