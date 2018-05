FIFA: “La Liga MX Femenil debe sentirse orgullosa por lo que ha creado”

La Final de la Liga MX Femenil sorprendió a propios y extraños por la gran convocatoria que logró en los dos partidos, mismos en los que impuso marca de asistencia, situación que valoró la FIFA, el máximo organismo rector del fútbol, pues en tan sólo un año, el balompié femenil creció en México.

“Tantos sentimientos viendo esto. Enormes felicitaciones México. Esto es increíble: 51,211 aficionados en un partido de fútbol femenino. La Liga MX Femenil debería sentirse increíblemente orgullosa por lo que han creado”, se lee en la cuenta de Twitter de la FIFA dedicada a la próxima Copa del Mundo de Francia 2019.

México lidera el Top Mundial de asistencia en una competencia a nivel de clubes, siendo el BBVA Bancomer quien reunió a más de 50 mil aficionados que vieron la conquista de Tigres en el Clausura 2018

So many feelings seeing this. Huge congratulations Mexico. This is incredible: 51,211 fans for a women’s football club match. 👏👏👏🇲🇽

The @LIGAMXFemenil should feel incredibly crowd for what they have created. The bar has truly been raised.👩⚽💪pic.twitter.com/5EaDHuf4yv

— #FIFAWWC 🇫🇷 (@FIFAWWC) May 5, 2018