Fiché por PSG porque quería un desafío más grande, dice Neymar

Neymar dijo que fichó por el Paris Saint-Germain (PSG) para buscar “algo más grande” y “un nuevo desafío”, pero negó que lo haya hecho para alcanzar un mayor protagonismo del que tenía en el Barcelona, informó la Agencia EFE.

“No he venido a buscar aquí protagonismo, sino algo nuevo, los títulos que este club y sus aficionados merecen”, dijo en una multitudinaria rueda de prensa en el estadio del Parque de los Príncipes.

Quería algo más grande, algo nuevo, y me he dejado llevar por mi corazón, que me ha dicho que era el momento de dar este salto”, señaló.

El delantero reconoció que ir al PSG “fue una de las decisiones más difíciles” de su vida, porque estaba “bien adaptado a Barcelona”, pero se mostró “muy feliz” por llegar a la capital francesa.

Reconoció que le dio muchas vueltas y que escuchó muchos consejos, pero que finalmente consideró que era el momento de cambiar de aires.

“Quiero ayudar a escribir la historia de este club, que tiene potencial para ser el mejor del mundo”, señaló el jugador.

SE MUESTRA DISPUESTO A DEBUTAR MAÑANA CON EL PSG

El brasileño se mostró dispuesto a debutar este sábado en el primer partido de la Liga francesa que su nuevo equipo juega contra el Amiens en el Parque de los Príncipes.

“Soy un tipo al que le gusta el trabajo, estoy a disposición del club. Si puedo jugar (mañana), jugaré”, dijo.

El duelo de mañana entre el PSG y el Amiens en el parisiense Parque de los Príncipes, en el que está previsto que se presente a Neymar a la afición, comenzará 15 minutos más tarde de lo previsto, anunció la Liga francesa.