Exnovia de Cristiano lo califica como un “psicópata, acosador y mentiroso”

Jasmine Lennard, quien fuera pareja de Cristiano Ronaldo, afirmó tener pruebas de que el crack de la Juventus la violentó durante la relación que sostuvieron por más de 10 años. Inclusive, la actriz ofreció ayudar a Kathryn Mayorga, joven que denunció al portugués por violación.

“Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Tengo información que creo que les podría beneficiar en su caso”, publicó en Twitter la también modelo.

“No hay nada en la vida que me moleste más que los acosadores…. Esa gente que abusa de sus posiciones de poder para acosar a personas que no pueden defenderse por ellas mismas.

“No es no. No significa no. La palabra para significa para. Si tú continuas con un acto sexual cuando la mujer te está gritando que pares es que eres un violador y un monstruo, y me importa un comino que juegue bien al fútbol o cante bien”, añadió en alusión al ex Real Madrid.

Asimismo, dejó entrever que Cristiano intentó persuadirla de que mantuviera en secreto estas supuestas agresiones; sin embargo, afirmó que el sentirse cómplice le hizo romper el silencio.

“Él legítimamente piensa que va a librarse de esto… Pero no ahora. Hemos tenido una relación durante una década y nos hemos comunicado diariamente durante año y medio, por lo que tengo mensajes y grabaciones de un valor incalculable.

“Me niego a estar sentada por más tiempo. No es lo correcto. Me hace sentirme como si fuese su cómplice… y no puedo. Ponte en contacto conmigo Kathryn, te ayudaré”, siguió en la citada red social.

Y agregó: “A pesar de sus esfuerzos para persuadirme y de que me quedase callada, voy a hacer lo correcto. Compartiré con el público mis informaciones para que saque sus propias decisiones. Me podría demandar, pero lo que sé es de interés público y fracasará miserablemente”.

Más tarde, Lennard lanzó fuertes acusaciones contra ‘CR7’, pues reveló que este la tuvo amenazada durante buena parte de su noviazgo: “Tiene serios problemas de salud mental. Es un acosador y un mentiroso. Toda su vida es mentira. Es un jodido psicópata.

“Me dijo que si salía con alguien o salía de casa me secuestrarían, me cortarían el cuerpo, lo meterían en una bolsa y lo tirarían al río. Tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Es un psicópata.

Finalmente, la actriz señaló que no tiene temor por las represalias que pudiera sufrir por denunciar al astro futbolístico: “No le tengo miedo… y sí, es verdad que he guardado todos sus secretos más sucios durante una década. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. No pienso defenderle de estas acusaciones, porque creo que es culpable”.