Exjugador de la NFL revela los beneficios de la marihuana en su carrera

Chris Long dio punto final a su carrera como jugador de la NFL hace unos días sin embargo, en una entrevista en “The Dan Patrick Show” afirmó que sin la marihuana no hubiera podido lidiar con el estrés de la vida cotidiana de la liga.

“No soy un soplón. No voy a decir un porcentaje de cuánto fuma la liga, pero ciertamente disfruté lo que a mí me tocó a lo largo de mi carrera”, dijo el ex defensive end de Eagles y Patriots. “Si no fuera por eso [la marihuana], no hubiera sido capaz de lidiar con el estrés de la vida cotidiana de la NFL”.

En la NFL, las pruebas para detectar la mariguana se hacen una vez al año en una fecha determinada, por lo que los jugadores que la consumen tienen el tiempo suficiente para eliminar la droga de su cuerpo.

“En ese mes o dos cuando paras, buscas las pastillas para dormir, buscas los analgésicos y la botella”, agregó Long. “Si en serio quieres que los jugadores no la usen, harías los exámenes más a menudo. Espero que vayan en la dirección opuesta y que se den cuenta de lo arbitrario que es esa prueba”.

Roger Goodell, pretende permitir el uso de la marihuana. Pero para conseguirlo primero debe llegar a un nuevo acuerdo con la Asociación de Jugadores.

Long está seguro que es mejor utilizar la mariguana que tomar alcohol después de los partidos.

“Deberíamos llegar al punto en el que les permitamos a los jugadores disfrutar de lo que ni siquiera llamaría una droga, es mucho menos peligroso que consumir una quinta parte del alcohol que tomas cuando sales después de los partidos”, finalizó.

Fuente: Vanguardia