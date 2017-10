Ex futbolista sueca reveló haber sido víctima de acoso sexual por parte de jugadores “muy conocidos”

Gunilla Axén, campeona de Europa con Suecia en 1984, denunció haber sido acosada sexualmente por tres jugadores “muy conocidos” de la selección sueca de los años 2000, según una entrevista publicada este domingo en la edición en línea del diario Aftonbladet.

La ex jugadora no reveló el nombre de sus acosadores, pero dijo que eran “hombres muy conocidos, destacados y respetados”. Además precisó que recibió en “tres ocasiones (…) fotos de penes” y le pidieron que no se vista con faldas para ” no tentar a los hombres”

“Sucedió tres veces. Hubo tres jugadores, hombres muy famosos, grandes y respetables que tienen familias. Recibía un saludo tipo ‘buenos días’ y luego una imagen de su pene”, explicó la mujer de 50 años al portal sueco.

En el momento de los hechos, Axén trabajaba como responsable de desarrollo en la Federación sueca de Fútbol (SvFF) y denunció que no fue la única responsable federativa víctima de acoso. “Tres mujeres de la Federación” también recibieron imágenes similares del mismo jugador.

“El presidente y la junta directiva fueron informados, pero se quedaron en silencio”, criticó. Contactado por Aftonbladet, el actual presidente de la SvFF, que no ocupaba el cargo en el momento de los hechos, se declaró “muy conmocionado” por la denuncia.

“Por supuesto no toleramos este tipo de comportamiento. Debemos saber más y actuar rápidamente puesto que toda forma de acoso es inaceptable”, declaró el portavoz federativo, Niklas Bodell.

Además el reconocido arquero Andreas Isaksson, que jugó en el equipo nacional entre 2002 y 2016, afirmó: “Nunca lo he notado en el equipo nacional. Claramente es terrible si ha sucedido”.

“Es importante investigar lo que sucedió. No deben pasar esas cosas. Es triste, no debería suceder en ningún lado, especialmente en el fútbol”, concluyó el futbolista de 36 años.