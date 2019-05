Ex futbolista Jesús “El Cabrito” Arellano es detenido por la presunta violación de su sobrina

La Agencia Estatal de Investigaciones detuvo a Jesús “El Cabrito” Arellano, ex jugador de Rayados, en Cumbres de Oro, municipio de Monterrey, por presunto abuso sexual contra una de sus sobrinas.

El 13 de enero del 2017, José de Jesús Arellano fue acusado por su sobrina, de 16 años, quien en compañía de su padre, presentó una denuncia en la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, en contra del jugador, acusándolo de abuso sexual.

El “Cabrito” fue citado a declarar el pasado 24 de enero de 2017, sin embargo no acudió a los tribunales y a partir desde ese entonces no se supo de su paradero. Luego de ausentarse, se tramitó un amparo con folio 38/2017 en el juzgado quinto de materia penal y, se giró una orden de localización y aprehensión contra el ex mundialista por no colaborar con las investigaciones.

De acuerdo a medios nacionales, la menor fue sometida a diversos estudios físicos y psicológicos para poder corroborar su versión.

Fuente: Sin Embargo