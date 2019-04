Ex figura del Atlas afirma que cuando el equipo sea campeón se acabará el mundo

El pasado 22 de abril se cumplieron 68 años del último campeonato del Atlas, equipo que en los últimos torneos ha dado muchas más penas que glorias, por lo que hasta Daniel Osorno, uno de los últimos referentes del equipo, señaló que cuanto los Rojinegros vuelvan a ser campeones será el final de nuestros días.

En entrevista con Milenio, el ex jugador aseguró que para que los Rojinegros vuelvan a llegar a una Final van a necesitar muchos cambios, sobre todo a nivel estructural; además, recordó cómo él y sus compañeros soñaban con jugar Liguillas.

“Sabemos que cuando salga campeón Atlas se acaba el mundo, pero hay que imaginarnos, el que lo haga será histórico, afición, jugadores, directiva y hasta para México. Si tienen que ver algo importante, se debe ver un buena estructura, que está bien, que está mal, para que el equipo sea como el de antes, no nos pagaban, pero nos divertíamos, soñábamos con querer jugar una Liguilla”.

Osorno habló sobre el gran equipo de Atlas que llegó hasta la final del Verano 1999, la cual lamentablemente perdieron ante los Diablos Rojos de Toluca, aunque aseguró que a ese conjunto de rojinegros se les recuerda de una manera muy especial.

“Te motiva, no cualquiera está en una Final, era un volado, en esa situación siempre se piensa en ganar esa Copa, el rival también cuenta, fue una bonita experiencia, aquel día hasta el Presidente dijo que por qué no se regalaban dos copas, porque fue una de las mejores que se jugó, se perdió, pero llevamos ese recuerdo y no solo la gente de Atlas, todo mundo”

Aquella final del Torneo de Verano de 1999 todavía se recuerda como una de las mejores en la historia del futbol mexicano, pues Rojinegros y Diablos dieron un par de grandes partidos para terminar empatados 5-5 en el marcador global, por lo que el título se dirimió desde el manchón penal, siendo los mexiquenses los que levantaron la copa.

En el pasado reciente, los Zorros no han tenido sus mejores torneos. Tan solo en el actual Clausura 2019 despidieron a Guillermo Hoyos para poner a Leandro Cufré, quien logró mejorar al equipo, aunque no lo suficiente para calificar a Liguilla.