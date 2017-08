Etíope Fikadu Kedebe ganó Maratón CDMX

El fondista mexicano Juan Luis Barrios se quedó a escasos metros de ganar el tercer lugar en la XXXV edición del Maratón de la Ciudad de México, carrera que se llevó el etíope Fikadu Kedebe con un tiempo de 02:17:27, en tanto que Isaac Korir Kedikpou de Bahréin, se quedó con el segundo puesto con un cronómetro de 02:17:35, informó Mediotiempo.

A Barrios se le acabó el aire ya entrando a la meta en el Estadio Olímpico Universitario y terminó su competencia con un tiempo de 02:18:26, mientras que el keniata Rodgers Ondati Gesabwa, pisó el acelerador y se aseguró el último sitio en el podio con un tiempo de 02:18:19.

Pese a sentirse contento por competir de palmo a palmo en el Maratón, Barrios se dijo triste por no haber conseguido entrar al podio de la competencia y señaló que le “quedó debiendo” a los mexicanos.

“No puedo ocultar la tristeza que tengo por no darle la afición mexicana el podio. Muchos creían que no llegaba ni al kilómetro 35 y superé esa expectativa. Quedo debiendo, agradezco muchísimo todo el apoyo en el recorrido. No es un resultado que merme las ganas que tengo por representar a mí país, lo seguiré haciendo con la cabalidad que siempre lo he intentado hacer, vienen centroamericanos, panamericanos y lo principal es llegar a Tokio 2020”, señaló al término de la carrera.

PERUANA GLADYS TEJEDA IMPONE RÉCORD EN RAMA FEMENIL

En tanto, la competidora peruana Gladys Tejeda, arrasó en la rama femenil con un tiempo de 02:36:14, superando así su propia marca de 02:37:34, misma que había establecido en la edición del 2013.

La sudamericana se llevó de calle la competencia porque sus más cercanas perseguidoras fueron la etíope Ashete Bekere Dido con un tiempo de 02:38:46 y la keniata Scola Jepkemoi Kiptoo con un cronómetro de 02:39:24.