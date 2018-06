Era solo alcohol, droga nunca me metí: “Gullit” Peña

Hace unas semanas, Carlos “Gullit” Peña ingresó a la clínica de rehabilitación de Julio César Chávez para tratar su problema con el alcohol y poder seguir con su carrera profesional y continuar con su sueño de “ser uno de los mejores jugadores de México otra vez”, informó Mediotiempo.

En entrevista par ESPN, el exjugador de León habló sobre lo que le llevó a tomar la decisión de internarse tras reconocer que tenía un problema con la bebida. Además, aseguró que únicamente consumía bebidas alcohólicas y nunca algo más que pudiera dañar su cuerpo.

“Era solo alcohol. Droga nunca me metí ni lo haré como tampoco fumar. Era solo alcohol y no era que tomara mucho, pero a veces sí me agarraba de tres días y en una fiesta también, pero te vas descontrolando, va pasando el tiempo…”, dijo el exseleccionado nacional.

Su manera de beber lo llevó a quedarse fuera de Cruz Azul, el último club en el que militó el pasado Clausura 2018 bajo el mando de Pedro Caixinha, y el Rangers, equipo dueño de su carta, no cuenta con él hasta enero del 2019. Ante esta situación, Peña aseguró que está cambiando y que ya dio el primer paso para “regresar a ser el Gullit Peña, uno de los mejores jugadores de México”.

“Es un paso difícil reconocer que tienes un problema y no tiene nada de malo, yo ya lo hice. Yo creía que todo estaba bien, pero no es así. No seré la primera ni la última persona con este problema y hay muchas personas que te pueden ayudar”.

El canterano de Pachuca tuvo que hacer una pausa en su carrera para tratarse y recomponer su carrera, ya que no piensa abandonar su sueño por el que dejó su hogar a los 13 años. Extrañando el futbol, quiere volver a jugar, disputar un Mundial y ser campeón.

“Tenía un problema y todavía lo tengo, pero lo estoy tratando, me están apoyando muchísimo con todo. Encontré grandes personas acá adentro que cuentan historias que están increíbles y te hacen valorar lo que tienes afuera y quiero reivindicarme como padre, como esposo, como hijo, como hermano y como todo. Quiero reivindicarme para ser uno de los mejores jugadores de México otra vez. Quería venir con Julio porque ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos”, aseguró el Gullit.