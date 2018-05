Equipos de la Liga MX le dan la espalda a Chivas

Los problemas de dinero habían sido foco de atención en Chivas, incluyendo la posibilidad de no poder fichar en el próximo régimen de transferencias.Francisco Gabriel de Anda mencionó esta tarde que ambos temas ya están resueltos y el Rebaño no tendrá inconvenientes.

Sobre los elementos que ha sondeado el Guadalajara, De Anda señaló que han hablado con al menos tres jugadores y sus clubes, pero en todos los casos recibieron respuestas negativas de las directivas.

De Madueña sí hablamos con Cruz Azul y nos dijeron que no sale, Torres Nilo directo con ‘Tuca’ y lo tiene contemplado y de Aquino, se enojó un poco y me dijo “no toques más el tema”.

Acabo de hablar con Matías, está en Ucrania; que la lista que te dejan se pueda cumplir y la petición se llevará a cabo en 100 por ciento es complicado y Matías lo entiende”, indicó

Finalmente, el director deportivo reveló que siguen en la búsqueda de incorporar elementos en todas las posiciones y no sólo de la Liga MX para satisfacer lo requerido por el timonel rojiblanco.

Estoy buscando jugadores por todos lados, Ascenso, Europa, en México. Hay una consolidación financiera que no me ata a no salir a buscar jugadores. Tengo que ser más preciso en la conformación del plantel. Ojalá más que cantidad de calidad de acuerdo a lo que el técnico solicita para el funcionamiento óptimo de su equipo”, concluyó.

Almeyda no está convencido de la plantilla de Chivas

Francisco Gabriel De Anda, reveló que Matías Almeyda está inquieto ante la plantilla que tienen hasta el momento.

Le dije a Matías si tienes inquietud, a la fecha está inquieto, estoy en comunicación con él y me dijo, si, no está del todo convencido con el tema del plantel y dije que bueno que me lo digas, que bueno saberlo y lo único que le pediré a Matías es si cuando inicia el torneo acepta la conformación del plantel tendremos que estar todos con el mismo objetivo y comprometido todos hablando de profesionalismo para competir lo objetivos es la manera que puedo garantizar resultados”, aseguró.

El directivo destacó que sería absurdo e irresponsable que Almeyda no acepte la plantilla que tiene Chivas, cerca de que inicie el torneo, por lo que señaló que no es el estilo del técnico argentino y buscarán armar un equipo competitivo.

Es que Matías ya sabe la situación del equipo, hoy lo sabe y pienso que hoy ya sabe lo que va hacer, sería absurdo irresponsable que cuando inicie el torneo diga no me gusta el plantel y me voy, no es el estilo de Matías, está abierta la posibilidad de intercambiar puntos de busca, te gusta o no te gusta, tiene dudas, pero el plantel definido falta mucho tiempo, regresando del mundial muchos jugadores estarán disponibles y veremos esa posibilidad”, agregó.

Al final aclaró que no tienen un plan b en caso de una posible salida de Matías Almeyda, motivo por el que todo el trabajo que se ha realizado previo al inicio del torneo es en base al equipo que pide Almeyda.

Fuente: Excélsior