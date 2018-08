Entre lágrimas, ‘Chaco’ Giménez anuncia su retiro

hristian Giménez dirá adiós al futbol profesional, así lo dio a conocer el propio jugador en una rueda de prensa celebrada en Pachuca, en la cual estuvo acompañado de su familia, compañeros de equipo, técnicos y amigos.

El martes hablé con él (Jesús Martínez) y le dije que quería anunciar el retiro y él me dijo que no porque llevo 20 años y no es fácil. Tengo una carrera como la quise tener y estoy en el lugar en el que quiero y me prepararon esto”, confesó el ‘Chaco’.

El aún jugador de los Tuzos de Pachuca aceptó que no es una decisión fácil, pero sí fue meditada y consultada con sus más allegados.

Es maravilloso, estuve tres o cuatro días pensando qué decir, pero lo más sano y real es decir las cosas de frente y es una alegría y emoción enorme. Es un día contrastante, pero es uno de los más lindos de mi vida. Después de tantos años me voy a retirar del futbol profesional y es una decisión difícil, pero meditada”, dijo.

Aunque lo anuncia ahora, el jugador que debutó en Boca Juniors hace 20 años reveló que el adiós definitivo se dará en diciembre próximo, al finalizar el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX, en el que espera llegar lejos con el equipo de la Bella Airosa.

Es para retirarme en diciembre, mucho se especuló que para ahora, pero con este equipo voy a disfrutar, voy a tratar de ayudar a nuestro entrenador con los chicos”, agregó.

‘Chaco’ se mostró agradecido con los equipos en los que militó, los que confiaron en él y con los que vivió momentos inolvidables.

Agradecer a Boca Juniors, donde empezó todo y ya veía por televisión al Conejo y agradezco a Carlos Bianchi quien me debutó en Primera. Cuando se me acercó me dijo que lo importante no era llegar, sino mantenerse. Agradecido con Independiente, Unión de Santa Fe, donde me sentí importante como jugador, aunque me fui al descenso”, refirió el jugador con respecto a sus inicio en su natal Argentina.

Giménez enfatizó su paso con La Máquina del Cruz Azul, equipo con el que estuvo ocho años, sin olvidar a Pachuca, con el que estuvo en dos etapas.

Estoy agradecido con Veracruz, al América que confió en mí. A Cruz Azul, que es imposible no llevarlo en mi corazón. Fueron ocho años en el club y están en mi corazón siempre. El licenciado Guillermo Álvarez confió en mí y me ayudó mucho. Me extiendo con Cruz Azul porque me valoraron mucho y me ayudaron. Mi partida fue difícil, pero siempre estarán en mi corazón”, subrayó.

Mientras tanto, el ‘Chaco’ deberá disfrutar el día y darle vuelta pronto para enfocarse en el próximo compromiso del Pachuca, que será contra el Puebla, este sábado en el Estadio Hidalgo, en duelo correspondiente a la Jornada 7 del presente torneo.

Fuente: Excélsior