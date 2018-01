En vacaciones, la “Chofis” López se sometió a un régimen estilo “Canelo”

La mejoría física mostrada por Eduardo López en el inicio del Clausura 2018 no es obra de la casualidad, pues para lograrlo el delantero se apoyó en el asesor del boxeador tapatío, Saúl “Canelo” Álvarez, informó Mediotiempo.

Se trata de Raúl Arreola, licenciado en nutrición, quien en tres semanas ayudó a la Chofis a reducir 4.2 kilos de grasa, justo antes de reportar a la pretemporada con el Rebaño, gracias a un cambio radical en alimentación y trabajo de gimnasio.

“Fue un proceso corto que tuvimos, fueron sus vacaciones, fueron tres semanas que estuvimos entrenando y desde la primera semana lo que hicimos fue cambiar los hábitos de alimentación, un entrenamiento intenso, casi casi estamos hablando de que yo le hice una pretemporada previa a su pretemporada”, relató Arreola a Mediotiempo.

El especialista tiene varios meses trabajando con el Canelo. Incluso estuvo con él previo a su pelea del 16 de septiembre ante Gennady Golovkin, en Las Vegas, ya que tiene un máster en nutrición deportiva y entrenamiento personal de alto rendimiento.

Con el pugilista trabaja fuerza, suplementación y alimentación, todo basado en reglas de los deportes; lo mismo sucedió con López, para evitar algún problema de doping.

“He trabajado con Ulises Dávila, Chatón Enríquez, atletas de Ironman, llevo cualquier tipo de atletas, hago trabajo personalizado con cada uno”, agregó el director de “Radical Nutrition”.

López llegó con el Rulas por invitación y se dio el contacto por redes sociales y amistades en común. “Me sorprendió desde el primer día de entrenamiento que sí traía bastante condición, no se me quejó, conozco varios que sí a la primera como que ‘oye, bájale poquito’. Más que nada yo creo que todo este cambio él vio que sí necesitaba apretarlo y está mentalizado”, comentó.

Arreola le mezcló ejercicios cardiovasculares con pesas, al analizar la situación del futbolista.

“Llegó con muchas ganas de avanzar, ya sentía que iba un poquito arriba de peso, no tenía mucho tiempo para llegar a la pretemporada como quería; ahora sí que esas semanitas le pegamos con todo”, mencionó.

Eduardo comenzó con el pie derecho el Clausura 2018, pues anotó el gol con el que Chivas empató de visita 1-1 con el Toluca.

“Vino conmigo y lo primero que me dijo fue ‘¿Sabes qué? Me quiero poner las pilas’, él me imagino que trae otra mentalidad, no lo conocía antes, llegó con ganas de un cambio y creo que por lo que se ha visto ahorita sí lo logró”, finalizó Arreola.