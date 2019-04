En Las Vegas son claros: los Browns no llegarán a los Playoffs de la NFL

Las expectativas son altas para los Browns de Cleveland en la próxima temporada y su reciente selección de segunda ronda en el draft, Greedy Williams, ya los puso como favoritos para llegar al Super Bowl.

Sin embargo, una casa de apuestas en Las Vegas no los tiene ni como favoritos para llegar a la Postemporada.

El SuperBook at the Westgate Las Vegas abrió el domingo las apuestas de los 32 equipos de la NFL para llegar (o no) a Playoffs y los Browns son favoritos por -120 para perderse la Postemporada y no tienen línea para calificar.

Para la tarde del lunes, el dinero apostado a los Browns era para que llegaran a Playoffs al cambiar las probabilidades a -110. Cleveland no ha llegado a la Postemporada desde 2002 y terminó con marca de 7-8-1 el año pasado y 1-31 en las dos previas.

“Es realmente una división difícil”, dijo a ESPN John Murray, director de SuperBook. “La gente comete un error si descartan a los Steelers, los Ravens deben ser sólidos otra vez y los Bengals no podrán evitar ser mejores ahora que se fue Marvin Lewis”.

Los Browns aún tienen las mejores probabilidades (+140) para ganar la competitiva AFC Norte en el SuperBook, con los Steelers en +150 y los Ravens en +300.

Cleveland también abrió con un total de victorias de nueve (altas de -130, bajas de +110), tres juegos más que su total de seis al cierre de las apuestas del año pasado.

