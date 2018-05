“El Piojo” dice que no pone pretextos

Sin justificaciones, Miguel Herrera aceptó el fracaso que fue el Clausura 2018 para el América, al que además se suma la eliminación en la Liga de Campeones de la Concacaf, y dejó en manos de la directiva su continuidad.

“El equipo jugó bien e intento. La ida nos perjudicó y tuvimos que arriesgar. Así es la exigencia de América, si no eres campeón es fracaso. Santos fue certero y aprovechó nuestras fallas”, aceptó el ‘Piojo’. “Tengo dos años más de contrato y lo definirá la directiva (su continuidad)”, agregó.

Para el estratega azulcrema, sus jugadores no supieron tener la calma en el primer tiempo y cometieron fallas que les costaron la eliminación.

“Les pedí calma cuando teníamos los dos goles, que nos ponían a uno de lograrlo (el pase a la final). No podemos tener errores tan infantiles como ese, una pelota que te ganan por en medio, sin que hubiera nadie de nosotros. Pecamos de no pensar en el partido. En lugar de meter calma y escuchar las indicaciones, no lo manejamos”, aceptó.

Por último, Herrera señaló que no hay transferibles al momento y se en estos días hará su reporte sobre lo que fue el semestre para las Águilas.

“Hoy no hay transferibles en América. En la semana sacaremos conclusiones para saber qué es lo que necesitamos y lo que debemos ir a buscar”, concluyó.

Este lunes, Herrera y la directiva del conjunto azulcrema se reunirán para saber cuál es el futuro del timonel, cuyo nombre suena para volver al banquillo de la Selección Mexicana una vez que termine el proceso de Juan Carlos Osorio.