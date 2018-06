El ‘no’ de Paul George alejaría a LeBron James de los Lakers

A estas alturas no es ninguna sorpresa que el mercado NBA contiene la respiración a la espera de que LeBron James mueva ficha. En función de su decisión, todo lo demás se pondrá en marcha. Se sabe que no ha descartado quedarse en Cleveland pero que ve con mejores ojos un cambio de aires. Pero para ello necesita encontrar un sitio en el que su familia quiera vivir (y ahí Los Ángeles tiene una gran ventaja sobre Houston) pero también tener garantías de que su equipo va a ser competitivo. Sus pretendientes saben que, como en 2010 cuando decidió volver a los Cavs, LeBron querrá más fichajes de primer nivel para formar un bloque de categoría.

Los Lakers, con LeBron como obsesión, han creado espacio para dos contratos de súper estrella y han tanteado ya a unos Spurs que saben que Kawhi Leonard quiere ser traspasado y que se inclina por jugar en la franquicia angelina. Pero la baza más obvia para acompañar a LeBron era Paul George, cuyo entorno presionó a los Pacers diciendo que este verano firmaría como agente libre por los Lakers con toda seguridad. Al fondo aparece como vía improbable Chris Paul, cuya primera temporada en los Rockets ha sido un fenomenal éxito.

Brian Windhorst, una de las voces más legitimadas para hablar de los deseos de LeBron, aseguró que el jugador se debate entre seguir en los Cavs o irse a los Lakers. Así que los angelinos podrían encontrarse con que el principal problema no es convencer a LeBron sino a su acompañamiento. Y sin al menos otra gran estrella que vaya a jugar con él, el interés del primero por recala en L.A. puede difuminarse de forma total.

Sam Amick asegura que, como ya han apuntado otras fuentes, Paul George valora muy seriamente volver a OKC Thunder. Y apunta a que esta sensación se está instalando ya en el entorno de LeBron. Sería un premio al atrevimiento de Sam Presti, el general manager de los Thunder que fue a por George a pesar de que parecía que había pocas opciones de que fuera a renovar en OKC, y una sorpresa porque el año no ha sido de ensueño en los Thunder, que sufrieron para estar en playoffs y se quedaron fuera en primera ronda. Pero parece que, ahora mismo y a pesar de todo, el alero se inclina por seguir jugando al lado de Russell Westbrook.

Chris Paul seguirá, según casi todos los indicadores, en los Rockets, aunque hay ciertas fricciones porque el base (ca-mino de los 34 años) quiere un contrato máximo sin rebajas: 205 millones por cinco años que le pondrían en 46,7 en su última temporada… con 38 años. Pero cuesta mucho imaginarle en otro equipo así que si LeBron quiere jugar con el base, del que es íntimo amigo, tendría que hacerlo en unos Rockets que no parecen ser una de sus prioridades. Y la opción Kawhi es complicada porque depende de un traspaso que por ahora los Spurs no quieren hacer. No al menos con ningún tipo de prisa. Si se llega a ese punto, estaría por ver si los Lakers iban a ser capaces de superar con su oferta las de otros interesados en el alero (los Celtics, por ejemplo).

Si se cierra la opción Paul George, todos serán opciones con muy poca certeza para los Lakers, lo que podría alejar a un LeBron que podría optar por otro pretendiente o por seguir en los Cavs, que por su parte tratan también de mejorar su plantilla… por si acaso. Sería verdaderamente cruel para los angelinos que el ‘no’ de un jugador nacido allí y que ha aireado su deseo por jugar de amarillo y morado fuera lo que finalmente truncara sus monumentales planes para este verano.

