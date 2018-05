El Mundial no está en este momento en mi cabeza: Oribe Peralta

Los goles han sido escasos en este Clausura 2018 para Oribe Peralta, desde la Jornada 10 no puede convertir, sin embargo esta situación no tiene alterado al capitán del América ni para ir al Mundial de Rusia 2018 y apeló a la ayuda de sus compañeros para cambiar la situación. Lo anterior lo publicó el diario Medio Tiempo.

“El Mundial es una cosa aparte, no está en este momento en mi cabeza. Sé que no he convertido la cantidad de goles que el equipo requiere, pero también sé que esto es un trabajo en conjunto y Oribe Peralta solo no puede salir de esta situación”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el Cepillo destacó que la estrategia que presentará Santos para aniquilar la Semifinal este domingo será el contragolpe por lo que deberán estar muy al pendiente de cada movimiento de los Guerreros para lograr la remontada del 1-4 que sufrieron en la Ida de la serie.

“Tenemos clarito el escenario, nosotros tenemos que hacer goles, desde inicio buscaremos el partido y tenemos que estar atentos al contragolpe porque me imagino que van a jugar al contragolpe”.