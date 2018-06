El mexicano Oliver Pérez está de ‘estreno’, firma con los Indios de Cleveland

Los Indios de Cleveland firmaron al relevista zurdo Oliver Pérez, agregando un brazo veterano a su asediado bullpen.

El mexicano Pérez, de 36 años, no ha lanzado en las mayores esta temporada después de pasar el año pasado con los Nacionales de Washington. Apareció en 16 juegos para la filial Triple-A de los Yanquis de New York en Scranton/Wilkes-Barre antes de ser liberado el viernes.

Roster move:

– LHP Oliver Perez signed to a Major League contract

– LHP Jeff Beliveau DFA’d

Perez appeared in 50 games for the Nationals last season. pic.twitter.com/gu3jRb0FA3

— Cleveland Indians (@Indians) June 2, 2018