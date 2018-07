El incentivo detrás del fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus del que nadie habla

.

Los principales objetivos que las familias o las personas de alto patrimonio buscan al estructurar eficientemente sus patrimonios, son los siguientes:

a) asegurar que los bienes van a ser administrados de modo de cumplir con los deseos y objetivos de sus dueños originales; y

b) proteger la privacidad de los propietarios de los bienes en cuestión;

c) reducir el monto de impuestos aplicables al patrimonio tanto en vida del causante como también después de su fallecimiento (o, de no ser esto legalmente posible, diferir el pago de los mismos en el tiempo);

d) proteger los activos frente a eventuales reclamos de terceros;

e)evitar la inseguridad jurídica propia del país en el cual los dueños de los bienes residieran; y

f) disminuir el riesgo de ser víctimas de ciertos delitos (tales como secuestros, extorsión, robos, etc.).

Adicionalmente, las familias que estructuran sus patrimonios buscan:

(a) simplificar la administración de los mismos; y

(b) evitar que queden expuestos a leyes complejas y – en muchos casos -contradictorias entre sí.

La legitimidad de la planificación patrimonial está mejor explicada que en ninguna otra parte en la doctrina de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha sostenido en forma reiterada y pacifica que: “cualquier persona puede organizar sus asuntos o negocios de tal modo que sus impuestos resulten los más reducidos posible; no está obligado a elegir la fórmula más productiva para el fisco, ni aun existe el deber patriótico de elevar sus propios impuestos, ya que ese proceder no importa violación de la ley, sino impedir el nacimiento de la pretensión tributaria evitando el hecho imponible”.

Si bien no todos los problemas mencionados en la sección anterior (i.e. diferimento fiscal, falta de seguridad jurídica, etc.) pueden eliminarse a través de la planificación patrimonial, es sin dudas posible reducir el impacto de uno o de varios de ellos.

Para lograr esto, es fundamental dedicar tiempo a entender las necesidades y objetivos de cada familia porque la importancia que cada una de ellas de a uno u otro aspecto nos llevará a soluciones, estructuras y jurisdicciones diferentes.

La mudanza internacional como una herramientas de planificación patrimonial

A la hora de estructurar un patrimonio, la primera pregunta que se debe plantear – respecto de cada activo que lo integra – es si resulta más eficiente que el mismo quede en efecto dentro de ese patrimonio o si, por el contrario, sería ventajoso transferirlo o aportarlo a trust o estructura similar.

Obviamente, en el caso de los bienes que se decida mantener dentro del patrimonio personal/familiar, habrá que asegurarse que los mismos sean correctamente declarados ante la autoridad fiscal del país de que se trate y que se paguen todos los impuestos correspondientes.

Si, una vez que el cliente en cuestión ha analizado qué hacer con cada activo y ha determinado – junto con asesores – la estructura patrimonial que mejor se adapte a sus necesidades y objetivos, aún no está conforme con el nivel de impuestos que tendrá que abonar, la única opción que esta persona tendría sería la de establecer su residencia fiscal en un país donde se sienta cómodo respecto del nivel de impuestos a pagar, lo cual es perfectamente posible siempre y cuando el cliente está dispuesto a dejar su país para mudarse a otro. Ello porque, contrariamente a lo que muchos piensan, el tener nacionalidades adicionales a las del país de residencia original no suma absolutamente nada a los efectos de la planificación patrimonial. Inclusive, podría restar. Ello es así ya que, salvo en los casos de Estados Unidos y Eritrea (más algún otro que me puedo estar olvidando), los sistemas tributarios están basados en el concepto de “residencia” y no de “nacionalidad”. Esto quiere decir que uno no paga impuestos de acuerdo con la nacionalidad que posee sino de acuerdo al país en el cual reside.

Aclarado ello, esto es exactamente lo que entendemos sucedió a CR7, quien además tuvo no pocos problemas con las autoridades fiscales españolas.

Cómo adquirir una nueva residencia fiscal

Adquirir la residencia fiscal en un tercer país no suele ser algo muy complejo y en realidad es lógico que no lo sea: ¿qué país se va a oponer a agrandar su base de contribuyentes?

Hay países que han visto en esto un negocio y promueven que extranjeros se instalen allí, facilitando el proceso lo más que se pueda; y hay otros que no.

Entre los primeros, cabe destacar a Malta, Suiza, Italia, España, Uruguay, Panamá, varias jurisdicciones del Caribe y hasta inclusive Estados Unidos.

En general, estos países exigen que se cumplan las siguientes condiciones a los efectos de considerar a un extranjero como residente fiscal:

que permanezca una cantidad mínima de días por año en el territorio de dicho país;

que establezca su centro de vida o centro de intereses económicos en dicho país; o

que realice una inversión económica de cierta envergadura.

Mientras algunos países ofrecen ventajas impositivas a sus nuevos residentes (tasas más bajas, exoneraciones, plazos de gracia, etc.), otros no lo hacen. Veamos, ahora sí, qué ventajas ofrece Italia a CR7 (y a cualquier extranjero que decida radicarse allí).

Italia

El 8 de marzo de 2017, la autoridad fiscal italiana introdujo una serie de modificaciones al régimen legal aplicable a residentes no domiciliados en el país.

El objetivo de estas modificaciones fue claramente el de atraer personas y familias de alto patrimonio.

Tras dichas modificaciones, el sistema ofrece – con algunas excepciones – un impuesto alternativo al impuesto a las ganancias para ingresos obtenidos fuera de Italia por parte de personas extranjeras que han mudado su residencia fiscal a Italia. El monto a abonar por año es de EUR 100,000 (más EUR 25,000 adicionales por miembro de la familia). Esta opción puede extenderse hasta un máximo de 15 años.

El sistema está ligado a las normas migratorias, de modo que un ciudadano extranjero puede obtener una visa de inversión básicamente en los mismos casos que vimos para España.

En el caso de CR7, esto en la práctica implica que si bien no va a tener una ventaja impositiva con relación a su salario, va a pagar solo EUR 100,000 por ingresos obtenidos fuera de dicho país, léase ingresos comerciales por publicidad, merchandising, imagen, etc.

En definitiva, y pese a lo que puede verse a simple vista, estamos ante un clarísimo ejemplo donde la mudanza de un país a otro genera una ventaja patrimonial importante, todo dentro del marco legal. ¿Lo imitará Messi?

Fuente: Infoabe