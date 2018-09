Dura entrada de Héctor Moreno provoca que rival casi pierda la pierna

Una dura entrada de Héctor Moreno provocó que el zaguero Luke Shaw casi pierda la pierna derecha, tal y como reveló el jugador del Manchester United.

La referida acción data del 2015, cuando el PSV, entonces equipo del mexicano, se vio las caras frente a los Diablos Rojos en duelo válido por Champions League. Ahí Moreno fracturó a Shaw luego de una dura barrida dentro del área.

Dicha lesión tuvo severas complicaciones que, como dijo el propio zaguero inglés, pusieron en riesgo su extremidad además de que no pudo participar durante el resto de la temporada.

“Mentiría si dijera que no pensé en parar de jugar. Tuve muchas complicaciones con mi pierna en el que fue el peor momento de mi carrera. Nadie sabe lo cerca que estuve de perder la pierna. Yo no lo supe hasta seis meses después cuando el doctor me lo dijo”.

LUKE SHAW

Para fortuna del lateral, el proceso de recuperación fue el adecuado e incluso el seleccionador de Inglaterra, Gareth Southgate, lo convocó para los partidos de la siguiente Fecha FIFA, en los cuales los birtánicos se medirán ante España y Suiza.