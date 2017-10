Dodgers está completo, Seager será el Short Stop

Corey Seager está listo. Tras perderse la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por una lesión en la espalda, el estelar parador en corto de los Dodgers de Los Ángeles estará hoy listo para regresar a la titularidad, luego de que se dudó de que pudiera estar listo.

Ayer el manager Dave Roberts señaló que el torpedero se recuperó y lo tienen contemplado para como short stop y segundo bate del equipo.

Es increíble poder estar de vuelta”, señaló el parador en corto. “Apoyo a todos mis compañeros, fui muy feliz porque lograron el pase a la Serie Mundial, pero fue un poco frustrante no estar ahí”.

Seager, Novato del Año la temporada anterior, es de los titulaes más firmes de Roberts. Durante la primera parte de la postemporada, Seager contribuyó con un triple y dos carreras producidas durante el partido.

Por fortuna somos un equipo completo, cualquiera puede venir a hacer el trabajo, pero después de trabajar por tanto tiempo y no poder jugar estos partidos hubiera sido realmente muy frustrante”, explicó Seager.

Durante las prácticas de bateo de los últimos días Seager se ha visto totalmente restablacido. Conectó líneas profundas hacia su banda, realizó toque de bolas y corrió las bases con total naturalidad. Más tarde también tomó práctica de fildeo y no mostró ninguna molestia.

Hace días dejé de sentir dolor, lo importante era ver cómo me sentía en el campo, que no fuera a aparecer nada más”, explicó Seager. “ Creo que sólo falta entrar totalmente en confianza, pero creo que eso sólo lo voy a lograr estando en el campo mañana (hoy), en el día del partido.

Seager, quien debutó en la campaña de 2015, está en su tercera postemporada de su carrera. Los primeros dos años él mismo fue parte de la ofensiva de Dodgers que se apagó de un momento a otro con la llegada de octubre.

La confianza que tanto el manager Dave Roberts le ha tenido a él y a todos sus compañeros, cree que ha sido la clave para levantar al equipo.

Dave (Roberts) no te exige más de lo que en un partido normal. Si tú eres bueno haciendo tu trabajo tienes que ser bueno en cualquier situación”, indicó Seager. “Creo que los partidos de postemporada los tienes que disfrutar, porque realmente son los más importantes, no sufrirlos más como a veces pasa”.

El cubano Yasiel Puig ha logrado superar momentos difíciles a lo largo de su carrera, relacionados con su conducta, pero ha sido su juego el que lo ha sacado adelante y este año se ha mostrado gran parte de su potencial. Una de las razones para el éxito ha sido los consejos del coach de bateo, Turner Ward.

Me dio información este año, me pidió que estuviera más calmado en el plato y esperar el mejor pitcheo posible”, dijo Puig. “Me ayudó con mis compañeros. Por eso he jugado mejor este año”, agregó el beisbolista cubano.

Rompen con la mala racha

Dodgers al fin pudo regresar a una Serie Mundial por primera ocasión desde1988 y lo hizo en gran forma al sumar 104 victorias y arrasar en la División Oeste de la Liga Nacional. Durante la temporada logró superar lesiones de jugadores estelares como el mexicano Adrián González, quien se perdió prácticamente toda la temporada, para superar a sus rivales en la postemporada en la que sólo sufrió una derrota en ocho juegos.