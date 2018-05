Cristiano dejaría al Madrid tras ganar la Champions

El atacante portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo insinuó que podría dejar el conjunto blanco, tras imponerse en la final de la Liga de Campeones, al decir: “fue muy bonito estar en el Real Madrid”.

Cristiano y compañía se impusieron por 3-1 al Liverpool en la final de la Champions, la quinta en su carrera y la tercera de forma consecutiva para el conjunto de la capital española.

Al respecto, el capitán del equipo, Sergio Ramos dijo que el portugués es una pieza clave “y no estaría en ningún sitio mejor que aquí”.

BALE VE CERCA SU SALIDA

Otro que dejó entrever su salida definitiva del equipo fue Gareth Bale. El galés, héroe en la victoria sobre el Liverpool (3-1) en la final de la Liga de Campeones, dio a entender que dejará el club blanco el próximo verano porque necesita jugar “todas las semanas”, algo que “por una razón u otra no sucedió”.

Tuve una lesión a principios de temporada que me mantuvo cinco o seis semanas fuera, pero luego he estado bien, en forma, y no he tenido continuidad. Necesito jugar todas las semanas y eso, por una razón u otra, no ha sucedido”, declaró Bale al término del encuentro.