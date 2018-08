Cristiano fue elegido como el mejor delantero de la UEFA Champions League

El ex del Real Madrid y ahora jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo, venció a Lionel Messi y a Mohamed Salah al obtener el premio al Mejor Delantero de la Champions en su edición 2017-2018, pero no estuvo presente para recibirlo, quizás advertido de que solo ese sería su premio y no el de Jugador del Año de la UEFA, que había ganado los últimos dos años pero que ahora se llevó Luka Modric.

En el marco de la gala realizada en Mónaco para el sorteo de la edición 2018-2019, el lusitano completó el cuadro de reconocimientos para el Madrid, pues este premio lo recibió por su actuación como merengue el último año. Antes que él, Keylor Navas fue elegido Mejor Portero, Sergio Ramos Mejor Defensa y Modric Mejor Mediocampista.

En total, fueron 15 los goles que metió Cristiano en la pasada Champions, siendo el mejor de todos los romperredes del torneo y cuya ausencia está por verse qué tanto pesa en el Madrid esta temporada, ya que el Bicho dejó después de nueve años al conjunto blanco para fichar con la Juventus.

Su gol más recordado en la pasada temporada fue precisamente el que le anotó a la Vecchia Signora en la Ida de los Cuartos de Final, al marcar gracias a una preciosa chilena en el Juventus Stadium, gol que también fue elegido como la mejor anotación del año en la UEFA.