Copa MX no sirve ni para “ir al Ángel”: Miguel Herrera

A un poco más de 24 horas para que Águilas y Gallos se enfrenten en los cuartos de final de la Copa MX, Miguel Herrera consideró que dicho certamen no sirve de mucho, pues no hay un premio para el equipo que levanta el trofeo de campeón.

“A este equipo se le exigen títulos y después no viene acompañado de algo bueno. En la Federación no hay algo con sentido o que den un valor. Chivas busca ser bicampeón y parece que no pasa nada”, dijo el timonel.

Herrera, quien no ha ganado nunca el torneo de Copa, recordó que antes se otorgaba medio boleto de Copa Libertadores al ganador, pero ahora no sirve ni para dar la vuelta olímpica o ir a celebrar al Ángel de la Independencia.

“La copa es importante y se toma gusto, pero no da nada. Ahora no da libertadores y no da premio y tampoco se toma en cuenta. Se presume y le damos sabor los de primera, pero no cuenta para nada. Ni para contabilidad de títulos. Ese torneo debe dar algo y es un torneo que exige y ganarlo no da nada. No damos vuelta olímpica, ni al ángel”, expresó.

Por otra parte, sobre la sanción que recibió por parte del Club América por la seña obscena que realizó a un aficionado de Monterrey, el ‘Piojo’ aceptó su error y la multa a la que se hizo acreedor.

“No fue a la afición de Monterrey. Lo he dicho y tienen una gran afición. Fue a una persona que me hizo salir de mis casillas y me equivoqué, recibí una reprimenda de la directiva y ahí acaba”, concluyó.

Fuente: SDP Noticias