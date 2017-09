Conmebol “arderá” con el cierre de la Fecha FIFA

Solo Brasil está clasificado, hay dos eliminados y la diferencia entre el segundo lugar y el séptimo sitio es tan solo de cinco puntos con nueve por disputarse, informó Mediotiempo.

Con este panorama cerrará este martes la fecha FIFA en las eliminatorias de Conmebol donde todavía no se definen a los equipos que acompañarán a los brasileños en el Mundial.

La clasificación sigue entre Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Perú, Paraguay y Ecuador, que marcha séptimo y con posibilidades de conseguir uno de los tres boletos directos o el boleto al repechaje contra Oceanía.

Bolivia vs. Chile (Estadio Hernando Siles, La Paz)

Bolivia ya está eliminada. En cambio, Chile necesita las tres unidades en disputa para mantenerse en la pelea. Hasta el momento, el conjunto dirigido por Juan Antonio Pizzi es cuarto lugar con 23 puntos y la derrota ante Paraguay en casa caló hondo entre los jugadores andinos. De las últimas siete visitas de Chile a la Paz, La Roja siempre ha conseguido el triunfo. Ahora le tocará una visita sin Gonzalo Jara y Charles Aránguiz, que están suspendidos.

Colombia vs. Brasil (Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla)

Los cafetaleros son la escolta de Brasil en la clasificación con 25 puntos, aunque una victoria no le garantiza el pase directo al mundial, al menos sí podría asegurarle el repechaje con una combinación de resultados. Para ello, es necesario que Argentina y Chile pierdan, y que Perú y Paraguay no ganen.

Ecuador vs. Perú (Estadio Olímpico Atahualpa, Quito)

Este es el momento de mantener la esperanza. Ambos necesitan la victoria para no apartarse de los lugares de clasificación, un empate no servirá de nada. El problema para los ecuatorianos es que acumulan tres derrotas consecutivas (Paraguay, Colombia y Brasil) además de que no podrán contar con Fidel Martínez por acumulación de tarjetas. En cambio, los peruanos llegan tras dos victorias (Uruguay y Bolivia) y recuperan a Paolo Guerrero.

Argentina vs. Venezuela (Estadio Monumental, Buenos Aires)

Es la oportunidad de Argentina para escalar peldaños y alejarse de la zona de repesca. En los tres duelos que se han jugado este año, la Albiceleste solo tiene un gol en tres partidos, de los cuales solo ganó uno (Bolivia). Venezuela es el peor equipo de la clasificación con siete puntos, dos de ellos obtenidos de los últimos 12 disputados.

Paraguay vs. Uruguay (Estadio Defensores del Chaco)

Resucitado tras golear a Chile en Santiago, Paraguay podría alcanzar a los uruguayos en el tercer lugar de la clasificación con 24 puntos. Los guaraníes tiene la ventaja estadística como local donde han vencido en cinco ocasiones de las últimas seis a los charrúas. Por otro lado, y de ganar, Uruguay rompería la mala racha en Asunción y de paso aspiraría al segundo escalón de la eliminatoria, siempre y cuando Colombia no sume los tres puntos ante el líder Brasil.