Confía Eddie que McGregor noqueará a Floyd

El ex campeón de peso ligero del UFC, Eddie Alvarez, sabe una o dos cosas sobre el poder de Conor McGregor, y piensa que el irlandés tiene posibilidades de noquear su contrincante. Lo anterior lo publicó el diario MMA.UNO.

A tan solo poco más de un mes para la “pelea del siglo” entre Floyd Mayweather y Conor McGregor, ya hemos escuchado un sin número de reacciones y pronosticos sobre el decenlace de la pelea, y el último en hablar del tema es Alvarez, quien fuera la última prueba de McGregor.

Hablando para el podcast de ESPN “5ive Rounds” (vía mmafighting.com), el ex campeón comentó sobre las posibilidades de McGregor en la pelea de boxeo que se llevará a cabo el 26 de agosto en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada.

“Conor tiene alrededor de tres o cuatro asaltos para terminarlo,” dijo Alvarez. “Dentro de esos cuatro asaltos, si crees que Conor no puede noquear a este tipo, eres un idiota o simplemente no sabes de peleas, porque hay muchas posibilidades que suceda, si no ocurre en ese lapso entonces podría ser [un encuentro] muy unilateral. El boxeo técnico de Floyd Mayweather es suficiente para que parezca realmente unilateral a su favor. Pero Conor tiene una posibilidad real de noquearlo.”

Alvarez apuntó que estará presente para el evento, tal vez, pensando en su propia derrota contra McGregor en el UFC 205 donde fue noqueado en el segundo asalto. En cuanto a su futuro, el oriundo de Filadelfia está pautado para estelarizar la próxima temporada del TUF contra Justin Gaethje.