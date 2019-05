Con 17 goles, el mexicano Raúl Jiménez es nominado como mejor jugador del Wolverhampton

Con 17 goles en la temporada y ocho asistencias Raúl Jiménez está viviendo su mejor momento en lo que va de su carrera por el fútbol de Europa.

El Wolverhampton le ha sentado bien al delantero mexicano y ahora fue nominado para convertirse en el mejor jugador de su equipo en la campaña 2018-2019.

Los otros finalistas para llevarse este reconocimiento son Joao Moutinho y Diogo Jota quien Raúl Jiménez ha hecho una gran dupla en el ataque de los Wolves. El delantero mexicano se ha ganado el corazón de la afición con sus grandes actuaciones ya que en cada juego los fanáticos van vestidos con ropa mexicana e incluso ya le hicieron un cántico.

Your three finalists for the Wolves Player of the Season award!



