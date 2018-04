Comisión de Arbitraje despide a Adalid Maganda por “negro”

El arbitraje mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán y esta vez no por su desempeño dentro del campo de juego, sino fuera, debido a que el árbitro Adalid Maganda denunció que fue despedido por la Comisión de Arbitraje por un tema de racismo.

El silbante aseguró que le notificaron su cese a través del teléfono, lo cual provocó su molestia ya que consideró que la Comisión no se tomó la molestia de hacerlo de manera personal.

“Hace unos días me llamaron para decirme que ya no entraba en planes de la Comisión de Arbitraje para las siguiente temporada, que ya ni me presentara en la convención de árbitros. No tuvieron la gentileza de mandarme a llamar, o de hacérmelo llegar por escrito”, dijo en entrevista para el diario Récord.

El silbante de 34 años aseguró que cuando intentó hablar con el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, y con sus asesores, Jorge Eduardo Gasso y Julio Escobar, solo recibió burlas y maltratos por el color de su piel.

“Yo intenté hablar con ellos hace unos días para saber que estaba pasando con mi carrera y solamente me daban vueltas y vueltas. Ellos siempre me trataron de ‘negro’ y un montón de cosas”, añadió.

Maganda aseveró que los problemas en su carrera comenzaron con la llegada de Arturo Brizio a la Comisión, pues él fue uno de los silbantes que estuvo en desacuerdo con su llegada.

“La verdad es de risa que se quieran deslindar con ese tipo de declaraciones. Yo fui uno de los mejores árbitros del Ascenso y por eso debuté en la Liga MX. Llegué a finales, pité Liguillas; sin embargo, cuando llegó el señor Brizio mi carrera se vino para abajo y eso tiene que ver con que fui uno de los tres árbitros que estuvieron en desacuerdo con su llegada”, agregó.

Asimismo, el silbante indicó que ya había sufrido de racismo en el futbol mexicano, aunque reconoció que en aquella ocasión contó con el apoyo de Héctor González Iñárritu y Edgardo Codesal, quienes en ese entonces estaban a cargo de la comisión.

“Sufrí hace unos años algo similar con un equipo en la Liga, aunque en ese momento, Héctor González Iñárritu y el señor Codesal me apoyaron incondicionalmente”, finalizó.

Fuente: SDP Noticias