“Chucky” Lozano no se salva del racismo en Holanda

El racismo en el futbol es un tema que afecta a cualquier liga y en Holanda no es la excepción, así lo reveló Hirving “Chucky” Lozano, jugador del PSV, quien ha recibido el apoyo de la afición, pero también ataques de racismo dentro y fuera de la cancha.

“Yo creo que sí un poco (existe el racismo en Holanda)… En todo (tribunas, cancha), la última experiencia de mi expulsión, una fue exagerada, y otra, cuando surgió el tema de ir a apelar, hablaron unas cosas los encargados y a la hora de la hora me suman otro partido. … Algunas cosas no se si no dejan sobresalir al mexicano porque es mexicano, que nos quieren quitar un peso… la verdad me siento muy bien, voy a tratar de seguir adelante”, señaló Chucky en entrevista a ESPN.

El goleador azteca sabe que el ser extranjero es un blanco para los haters, por eso, el destacar en el campo de juego es la mejor manera de responder a cualquier ataque.

“Siempre te dicen mexicano, mierda, mexicano vete a la… todo. Te dicen de todo. … Te jalan, te empujan, te hacen de todo, de mucho. Algunas cosas no lo ven las personas o tratan de ver lo que quieren. Pero bueno, he jugado con la suerte”, agregó el seleccionado nacional.